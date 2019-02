Tác dụng gần của toan tính xa

Tăng ngân sách quốc phòng, tăng cường vũ trang, đặc biệt cho hải quân với trọng tâm là thỏa thuận với Pháp, thuộc diện những định hướng ưu tiên trong chiến lược an ninh - quốc phòng của chính quyền Canberra. Với chiến lược này, Úc vừa nhằm đối phó thách thức an ninh hiện tại và tương lai vừa kỳ vọng trở thành một cường quốc đại dương có vai trò lớn hơn trong vấn đề chính trị an ninh khu vực, châu lục và thế giới.