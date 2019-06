Tên lửa Mỹ rơi vào tay lực lượng đối lập ở Libya

Quân đội thuộc chính phủ lâm thời (GNA) được Liên Hiệp Quốc (LHQ) hậu thuẫn tuyên bố đã tái chiếm thành phố Gharyan, phía nam thủ đô Tripoli, từ tay LNA và tịch thu nhiều loại vũ khí bao gồm tên lửa dẫn hướng chống tăng vác vai Javelin của Mỹ. Mỗi quả tên lửa loại này trị giá khoảng 170.000 USD.

Dòng chữ trên thùng chứa tên lửa cho thấy Mỹ đã bán chúng lực lượng vũ trang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hồi 2008. Tên lửa Javelin do hãng Raytheon và Lockheed Martin sản xuất được đánh giá "có khả năng tiêu diệt mọi loại xe tăng trên thế giới ".

Tờ The New York Times dẫn lời các quan chức cho biết Lầu Năm Góc đã mở cuộc điều tra nhằm xác định vì sao vũ khí Mỹ xuất hiện tại chiến trường Libya. "Chúng tôi nghiêm túc xem xét những cáo buộc liên quan đến sử dụng sai mục đích vũ khí do Mỹ cung cấp theo thỏa thuận quốc phòng. Chúng tôi đang tìm kiếm thêm thông tin và kỳ vọng tất cả những nhận thiết bị quốc phòng của Mỹ phải tuân thủ điều khoản về sử dụng", theo thông báo của Lầu Năm Góc.

Hiện UAE chưa có bình luận gì về thông tin này. Nếu UAE chuyển tên lửa cho LNA thì vi phạm thỏa thuận mua bán vũ khí với Mỹ và lệnh cấm vận của LHQ.