Thêm quan chức đảng NLD tử vong lúc bị giam ở Myanmar

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã kêu gọi lực lượng an ninh Myanmar “kiềm chế tối đa” và trả tự do an toàn cho tất cả những người biểu tình mà không dùng bạo lực hay bắt giữ. Tuy nhiên, Reuters dẫn một nguồn tin khẳng định khoảng 50 người đã bị bắt ở Sanchaung sau khi cảnh sát lục soát nhà trong khu vực. Đến khoảng 5 giờ sáng 9.3, một số nhà hoạt động cho hay những người bị bao vây ở Sanchaung có thể rời khỏi khu vực sau khi lực lượng an ninh rút lui.