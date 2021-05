Thống đốc đi vắng một ngày, cấp phó ở nhà 'lạm quyền' ban lệnh cấm

Thống đốc bang Idaho Brad Little ngày 27.5 đến thành phố Nashville, bang Tennessee để dự hội nghị các thống đốc của đảng Cộng hòa. Trong lúc này, Phó thống đốc Janice McGeachin ra lệnh cấm các thành phố, trường học và cơ quan cấp địa phương ban hành bắt buộc đeo khẩu trang , theo đài RT.

Bà McGeachin nói rằng lệnh cấm của bà được đưa ra trên cương vị thống đốc tạm quyền, nhằm bảo vệ quyền và tự do của các cá nhân, doanh nghiệp. Một người phát ngôn văn phòng thống đốc cho biết bà McGeachin đã không thông báo trước cho ông Little về quyết định này.

Chỉ một ngày sau, ông Little quyết định đảo ngược lệnh của bà McGeachin, gọi đó là hành động lạm quyền vô trách nhiệm và là trò chính trị ích kỷ. Bà McGeachin đã nộp đơn đăng ký tranh cử chức thống đốc Idaho vào năm 2022, cạnh tranh vị trí của ông Little. Lệnh cấm của bà đặt ông Little vào tình thế khó xử giữa việc ngăn dịch và lấy lòng những cử tri phản đối quy định đeo khẩu trang.

Ông Little là một trong số ít thống đốc phản đối ban hành quy định bắt buộc đeo khẩu trang trên toàn bang trong đại dịch Covid-19 . Tuy nhiên, ông tránh xâm phạm thẩm quyền của chính quyền địa phương về việc đưa ra quy định riêng, nói rằng chính quyền gần với dân nhất thì điều hành tốt nhất.