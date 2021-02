Thực hư về tác hại của nồi chiên không dầu

Mới đây, tờ South China Morning Post dẫn nguồn nghiên cứu từ một nhóm bảo vệ người tiêu dùng Hồng Kông cho biết đã dùng một số nồi chiên không dầu bán trên thị trường và tiến hành thử nghiệm chiên khoai tây. Kết quả thu được, khi chiên bằng nồi chiên không dầu ở nhiệt độ cao, thời gian dài sẽ có nguy cơ tạo ra acrylamide (một hợp chất có khả năng sinh ung thư). Ngược lại, họ cũng khẳng định nếu điều chỉnh thời gian và nhiệt độ phù hợp với khoai tây thì nguy cơ tạo ra acrylamide sẽ giảm xuống, có thể tới mức thỏa tiêu chuẩn EU về nồng độ acrylamide trong khoai tây chiên kiểu Pháp.

Có thể thấy thử nghiệm của nhóm bảo vệ người tiêu dùng nói trên chỉ nhằm nâng cao ý thức của người dùng trong quá trình sử dụng nồi chiên không dầu đối với khoai tây chiên.

Trên thực tế, từ lâu các chuyên gia y tế đã khuyến cáo về việc chiên thực phẩm dù với bất cứ công cụ nào, cũng tiềm ẩn những nguy cơ đối với sức khỏe khi chiên quá lửa hoặc ở nhiệt độ quá cao đối với một số loại thực phẩm nhất định. Riêng đối với các loại thức ăn nhanh được chế biến theo kiểu chiên ngập dầu như khoai tây, bánh rán, gà chiên... đã được Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) khuyến cáo từ lâu về các nguy cơ đối với sức khỏe, đồng thời đã có hướng dẫn cụ thể về nhiệt độ an toàn để giảm thiểu rủi ro.

Một nghiên cứu đăng tải trên Journal of Food Science năm 2015 đã đưa ra kết luận rằng khoai tây chiên bằng nồi không dầu, so với biện pháp chiên ngập dầu, sẽ giảm đáng kể lượng acrylamide sinh ra. Một số nghiên cứu khác cũng chỉ ra những điểm của nồi chiên không dầu giúp giảm rủi ro về sức khỏe trong thực phẩm sau khi chế biến so với các biện pháp chiên ngập dầu truyền thống. Đặc biệt, việc giảm sử dụng dầu mỡ sẽ hạn chế được các nguy cơ gây béo phì ở đồ chiên rán nếu thường xuyên sử dụng.

Dù vậy, các chuyên gia vẫn khuyến cáo rằng nồi chiên không dầu bản chất vẫn là chiên thực phẩm và có thể thức ăn an toàn hơn, nhưng không thể loại trừ hoàn toàn các nguy cơ đối với sức khỏe.

Hiện tại, hầu hết các nồi chiên không dầu bán trên thị trường đều đi kèm với một hướng dẫn sử dụng hoặc các chế độ chiên được cài đặt sẵn nhiệt độ và thời gian tương ứng với các loại thực phẩm khác nhau. Đây đều là các ước tính ở mức tương đối và tùy vào tình hình thực tế mà người dùng có thể điều chỉnh lại cho phù hợp với thực tế từng món ăn cụ thể.

Đối với ngươi tiêu dùng, nên tìm hiểu kỹ về nồi chiên không dầu, lựa chọn các thương hiệu uy tín, vật liệu nồi an toàn với nhiệt và không sinh ra các chất gây hại trong quá trình chiên thực phẩm nhằm tối thiểu hóa rủi ro tiềm ẩn gây ra bởi các loại nồi không đạt tiêu chuẩn, trôi nổi không rõ nguồn gốc trên thị trường.