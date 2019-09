Thủy quái hồ Loch Ness có thể là... lươn khổng lồ

Một nhóm nhà khoa học quốc tế do giáo sư Neil Gemmell thuộc đại học Otago (New Zealand) dẫn đầu đã thu thập và phân tích hàng trăm mẫu ADN lấy từ vùng nước ở hồ Loch Ness (Scotland) và xác định được khoảng 3.000 loài khác nhau, theo tờ The Guardian ngày 5.9.