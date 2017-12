Thế giới bước vào năm 2018 với những tin tức tốt lành về tăng trưởng kinh tế. Mức độ chưa thật sự cao nhưng về cơ bản đã tương đối ổn định, bất chấp năm 2017 bất an, bất ổn hơn trước về chính trị an ninh và cho dù chủ nghĩa bảo hộ trỗi dậy ảnh hưởng tới tự do hóa thương mại.

Tin tốt lành còn có được về quyết tâm của đa số các nước kiên trì nỗ lực phấn đấu để loại bỏ vũ khí hạt nhân, để khí hậu trái đất được bảo vệ, để công lý và luật pháp quốc tế luôn chiến thắng và tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bị đánh tan ở Iraq lẫn Syria. Thế giới có lý do xác đáng để lạc quan về năm 2018.

Tuy nhiên, thận trọng vẫn rất cần thiết bởi nhiều dấu hiệu cho thấy thế giới sẽ còn sôi động hơn trước trên nhiều phương diện. Đặc biệt là ở những điểm nóng Trung Đông, vùng Vịnh, Bắc Phi, Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Ukraine, EU... Những vấn đề tồn tại lâu nay nhiều khả năng sẽ trở nên gay cấn và phức tạp hơn. Những đối tác đóng vai trò lớn đối với chính trị an ninh thế giới là Mỹ, Nga và Trung Quốc đều sẽ quyết liệt hơn trong thực thi lợi ích ở bên ngoài, trong thể hiện vị thế và mở rộng ảnh hưởng.

Cũng chính vì thế mà lợi ích và ưu tiên chính sách của các nước khác là tìm cho mình thế yên bình trong biến động để có thể chủ động ứng phó và tỉnh táo xử lý với thiện chí và bản lĩnh.

Phạm Lữ