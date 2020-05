Tối hậu thư của Tổng thống Trump với Ả Rập Xê Út

Reuters ngày 1.5 dẫn nguồn tin mô tả lại những sự kiện dẫn đến việc nhóm OPEC+ cắt giảm sản lượng dầu mỏ hồi tháng 4 OPEC+ gồm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và nhóm một số nước khác ngoài OPEC do Nga dẫn đầu.

Theo Reuters, để gây sức ép buộc Ả Rập Xê Út giảm sản lượng, Tổng thống Donald Trump ngày 2.4 đã điện đàm cho thái tử Mohammed bin Salman và cảnh báo về khả năng Mỹ ngừng hỗ trợ quân sự cho Ả Rập Xê Út.

Vào thời điểm đó, giá dầu thô lao dốc lịch sử do nhu cầu giảm vì đại dịch Covid-19 và do Ả Rập Xê Út và Nga không chịu cắt giảm sản lượng. Nhiều công ty dầu mỏ của Mỹ, nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới , chịu thiệt hại nặng nề do giá dầu giảm