Trong cuộc phỏng vấn được phát trên đài Fox News ngày 22.10, Tổng tư lệnh quân đội Mỹ tuyên bố: “Mọi người sẽ bị sốc khi thấy chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng đến mức nào, nếu cần thiết phải thế”.

Tuy nhiên, chủ nhân Nhà Trắng cũng nói thêm tốt hơn là tránh nổ ra xung đột quân sự về vấn đề Triều Tiên.

Vài giờ sau khi đài Fox News phát sóng cuộc phỏng vấn, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis lên đường công du châu Á với tình hình Triều Tiên là một trong những đề tài then chốt trong nghị trình.

Theo Reuters, ông Mattis sẽ hội kiến những người đồng cấp Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines khi tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN Mở rộng (ADMM+) tại Clark, Pampanga, phía bắc Manila, vào ngày 23.10.

Hội nghị kéo dài 2 ngày với sự tham gia của các bộ trưởng quốc phòng ASEAN và 8 đối tác đối thoại là Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Úc, Ấn Độ và New Zealand.

Sau khi rời Philippines, lãnh đạo Lầu Năm Góc sẽ đến Thái Lan dự lễ hỏa táng nhà vua Bhumibol Adulyadej vào thứ năm 26.10, trước khi tiếp tục đến Seoul bàn về vấn đề Triều Tiên.

“Tôi sẽ trao đổi với những người đồng cấp về tình hình khủng hoảng an ninh do Triều Tiên hành động quá khinh suất”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố. Ông cho biết thêm cũng sẽ thảo luận những vấn đề nóng hổi khác như tranh chấp chủ quyền và hoạt động tự do hàng hải trong khu vực…

Thụy Miên