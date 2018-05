Tổng thống Mỹ gặp Kim ‘siêu vòng ba’

Ngôi sao Kim “siêu vòng ba” xuất hiện tại Nhà Trắng trong trang phục đen cùng đôi giày cao gót vàng, theo AFP.



Cô Kardashian đến gặp cố vấn Nhà Trắng Jared Kushner, người đứng đầu nỗ lực cải tổ luật hình sự và nhà tù.

Sau đó, cô có buổi gặp gỡ với Tổng thống Trump, từng là ngôi sao trong chương trình truyền hình thực tế “Người tập sự”.

“Một buổi gặp mặt tuyệt vời với @KimKardashian hôm nay, thảo luận về cải tổ nhà giam và mức án tù”, theo bình luận của Tổng thống Trump trên Twitter, đăng kèm bức ảnh hai người chụp chung tại Phòng bầu dục, Nhà Trắng.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF