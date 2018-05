Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ gặp lãnh đạo Triều Tiên tại Singapore

“Chúng tôi sẽ cố gắng làm cho cuộc gặp này trở thành khoảnh khắc rất đặc biệt vì Hòa bình Thế giới”, ông Trump viết trên Twitter.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!