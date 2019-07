Tổng thống Putin lo ngại căng thẳng Mỹ-Iran gây bất ổn trong khu vực

“Cuộc đối đầu này (Mỹ-Iran) khiến chúng tôi lo ngại vì nó xảy ra gần biên giới của chúng tôi. Nó có thể gây bất ổn tình hình quanh Iran, ảnh hưởng một vài nước mà chúng tôi có quan hệ rất gần gũi, làm gia tăng dòng người tị nạn trên quy mô lớn cộng với thiệt hại cho nền kinh tế thế giới cũng như ngành năng lượng toàn cầu", Tổng thống Vladimir Putin trả lời trong cuộc phỏng vấn với đạo diễn Oliver Stone, đăng ngày 19.7.

Chủ nhân Điện Kremlin tuyên bố Nga hoan nghênh bất cứ cải thiện nào trong mối quan hệ giữa Mỹ và Iran vì việc leo thang căng thẳng không mang lại lợi lộc cho bất kỳ ai.

Bình luận của Tổng thống Putin được đưa ra giữa lúc tình hình tại Trung Đông đang diễn biến vô cùng phức tạp. Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 18.7 thông báo tàu tấn công đổ bộ USS Boxer bắn hạ một máy bay không người lái của Iran tại eo biển Hormuz vì máy bay tiếp cận ở khoảng cách đe dọa. Iran sau đó bác bỏ thông tin và nói nước này không mất UAV nào.

Trước đó, Iran bắn hạ một UAV của Mỹ vào ngày 20.6 với cáo buộc xâm phạm không phận còn Washington khẳng định UAV bay trong không phận quốc tế . Ngoài ra, Mỹ còn cáo buộc Iran đứng sau nhiều vụ tấn công tàu dầu tại vùng Vịnh từ giữa tháng 5 dù Tehran phủ nhận.

Căng thẳng giữa 2 bên leo thang từ khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran hồi tháng 5.2018 và tái áp đặt các lệnh cấm vận lên nước Cộng hòa Hồi giáo.

Ngoài Mỹ, Iran còn căng thẳng với Anh về vụ bắt giữ tàu dầu. Theo Reuters hôm nay 20.7, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ngày 19.7 xác nhận bắt giữ tàu Stena Impero mang cờ Anh ở eo biển Hormuz. Động thái này xảy ra khoảng 2 tuần sau khi hải quân Anh bắt giữ tàu dầu Iran Grace-1 ở vùng biển Gibraltar với cáo buộc vi phạm lệnh cấm vận của EU.

Iran đe dọa sẽ cho Anh "cái tát đích đáng" vì bắt giữ tàu chở dầu

Hôm 11.7, Anh còn tố 3 tàu Iran cố cản trở việc di chuyển của tàu dầu thuộc Công ty Dầu khí BP (Anh) ở eo biển Hormuz.

“Vụ bắt giữ tàu là không thể chấp nhận, tự do hàng hải cần phải được duy trì và tất cả tàu có thể di chuyển một cách an toàn và tự do trong khu vực”, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt nhấn mạnh sau khi Iran bắt giữ tàu Stena Impero.

Ông Hunt cảnh báo sẽ có “hậu quả nghiêm trọng" nếu vấn đề không được giải quyết nhanh chóng, nhưng khẳng định London không xem xét giải pháp quân sự, theo Reuters.