Tổng thống Trump đoán 100 triệu người thiệt mạng nếu có chiến tranh Mỹ - Triều

Theo hãng Yonhap ngày 27.11, một quyển sách vừa xuất bản tại Mỹ cho rằng Tổng thống Donald Trump ước tính khoảng 100 triệu người có thể đã thiệt mạng nếu như xảy ra chiến tranh Mỹ - CHDCND Triều Tiên dưới thời người tiền nhiệm Barack Obama.

Quyển “Inside Trump's White House: The Real Story of His Presidency” (tạm dịch: Bên trong Nhà Trắng của Trump: Câu chuyện thật về chức tổng thống của ông) được viết bởi Doug Wead, tác giả sách bán chạy nhất của New York Times và từng làm cố vấn cho 2 đời tổng thống Mỹ.

Theo tác giả, Tổng thống Trump đưa ra phỏng đoán trên tại một cuộc gặp với ông vào tháng 1.2019 tại Nhà Trắng . Theo đó, khi trao đổi, Tổng thống Mỹ cho rằng người tiền nhiệm Obama có lẽ đã đi đến chiến tranh với Triều Tiên nếu còn tiếp tục nắm quyền.

“Và tôi cũng nghĩ rằng khoảng 30- 100 triệu người có thể đã bị thiệt mạng ”, ông Wead dẫn lại phát biểu của tổng thống.

Cũng theo quyển sách, Tổng thống Trump không tin tưởng vào dự đoán của các chuyên gia về việc chỉ 100.000-200.000 người sẽ thiệt mạng vì con số này “chỉ bằng dân số của một làng ở Hàn Quốc”.

Bìa sáchvề Tổng thống Trump vừa được xuất bản Ảnh chụp màn hình Yonhap