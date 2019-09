Tổng thống Trump khẳng định con trai Osama bin Laden đã bị tiêu diệt

“Hamza bin Laden, thành viên cấp cao của al-Qaeda và là con trai của Osama bin Laden, bị tiêu diệt trong chiến dịch chống khủng bố của Mỹ ở khu vực giữa Afghanistan và Pakistan. Cái chết của Hamza bin Laden không chỉ tước đi của al-Qaeda các kỹ năng lãnh đạo quan trọng, mối kết nối mang tính biểu tượng với cha hắn mà còn làm tổn hại cho những kế hoạch hành động quan trọng của tổ chức này”, Tổng thống Trump nhấn mạnh trong thông cáo do Nhà Trắng đưa ra hôm nay 14.9, theo AFP.

Tuy nhiên thông cáo không nói rõ chiến dịch chống khủng bố được tiến hành khi nào. Trong khi đó, một quan chức Mỹ cho Reuters hay Hamza đã bị tiêu diệt cách đây vài tháng gần biên giới Afghanistan - Pakistan và Tổng thống Trump đã được thông báo về chiến dịch vào lúc đó.

Hồi đầu tháng 8, Đài NBC và tờ The New York Times dẫn nguồn từ giới chức tình báo Mỹ cho hay Hamza đã bị tiêu diệt trong chiến dịch có sự tham gia của Mỹ trong khoảng hai năm qua. Tuy nhiên lúc đó, Tổng thống Trump và Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton từ chối bình luận về thông tin này. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Đài Fox News ngày 22.8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper xác nhận Hamza đã chết nhưng không cung cấp thêm chi tiết.