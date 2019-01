Toyota thu hồi 1,7 triệu xe

Theo AP, việc thu hồi nhằm thay thế hệ thống bơm túi khí dành cho hành khách ngồi ghế trước, vốn có thể gây nổ túi khí, làm văng các mảnh kim loại gây sát thương.

Những mẫu xe bị ảnh hưởng gồm 4Runner (đời 2010 - 2016), Corolla (2010 - 2013), Matrix (2010 - 2013) và Sienna (2011 - 2014). Ngoài ra, nhiều mẫu xe cao cấp Lexus của Toyota cũng bị thu hồi, gồm ES 350 (2010 - 2012), GX 460 (2010 - 2017), IS 250C (2010 - 2015), IS 350C (2010 - 2015), IS 250 (2010 - 2013), IS 350 (2010 - 2013) và IS-F (2010 - 2014).

Tính đến nay, trên toàn cầu đã có ít nhất 23 người thiệt mạng và 290 người bị thương do tai nạn liên quan đến lỗi túi khí Takata.