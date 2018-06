Tranh thủ và giảm lệ thuộc

Kế hoạch này mang tên Bốn 30, cụ thể là trong vòng 30 ngày triển khai được 30 tiểu đoàn, 30 phi đội không quân và 30 tàu chiến, trong đó có cả tàu ngầm, ở các khu vực chiến lược. Mục tiêu của NATO là tăng cường tiềm lực phòng thủ lẫn tấn công cũng như khả năng ứng phó nhanh.

Bốn 30 đã được NATO dự kiến cách đây một thời gian nhưng việc được thông qua vào thời điểm hiện tại có thêm ý nghĩa mới. Đó là củng cố sự gắn kết giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu, không để bất đồng về kinh tế - thương mại, Iran và nhiều lĩnh vực chính sách khác ảnh hưởng đến quan hệ đồng minh quân sự chiến lược giữa các thành viên NATO, tức là vẫn còn có những chất keo và động lực giữ cho nội bộ khối phương Tây không rạn vỡ. Các thành viên NATO ở châu Âu hậu thuẫn kế hoạch này bất chấp đi cùng với nó là phải tăng ngân sách quốc phòng và quân sự hằng năm. Chính quyền mới ở Mỹ gia tăng áp lực mạnh mẽ yêu cầu các đồng minh ở châu Âu phải tự đóng góp nhiều hơn cho việc đảm bảo an ninh của chính mình. Kế hoạch này chắc chắn làm Washington hài lòng. Vì thế có tác dụng giúp các thành viên NATO ở châu Âu vừa tranh thủ Mỹ vừa tự tăng cường khả năng tự đảm bảo an ninh cho chính mình, tức là dần bớt lệ thuộc vào nước này về đảm bảo an ninh.