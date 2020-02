Trung Quốc bất ngờ khuyến cáo công dân tránh đến Mỹ

Tờ South China Morning Post ngày 26.2 đưa tin Trung Quốc vừa ra khuyến cáo công dân không nên đến Mỹ, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lây nhiễm tại nhiều nước.

“Gần đây, do các biện pháp phòng dịch quá mức và tình hình an ninh của Mỹ, các du khách Trung Quốc nhiều lần bị đối xử bất công tại Mỹ. Bộ Văn hóa và Du lịch khuyến nghị du khách Trung Quốc cần nâng cao ý thức an ninh và không đi đến Mỹ”, theo khuyến cáo.

Giới quan sát cho rằng dù động thái trên có thể là nhằm đáp trả trực tiếp khuyến cáo tương tự của Mỹ cách đây gần 1 tháng. Tuy nhiên khuyến cáo mới có thể không gây tác động lớn do hiện có nhiều quy định giới hạn đi lại.

[VIDEO] Mỹ cảnh báo nguy cơ virus corona lây lan, chứng khoán lại đỏ sàn

Trước đó, Ngoại trưởng Vương Nghị và một số quan chức ngoại giao khác của Trung Quốc nhiều lần chỉ trích Mỹ về việc phản ứng quá mức, đồng thời cho rằng đó là “tấm gương xấu” cho các nước khác.

Với nhiều người Trung Quốc, lo ngại lớn nhất khi đến Mỹ vào thời gian xảy ra dịch COVID-19 là không chắc xin được thị thực, bên cạnh giới hạn nhập cảnh vào Mỹ đối với người từ Trung Quốc. Một dịch vụ xin thị thực nhập cảnh vào Mỹ tại Bắc Kinh nhận đến 30 cuộc gọi hằng ngày hỏi thông tin về việc đi Mỹ. [VIDEO] Trung Quốc cáo buộc Mỹ gieo rắc "hoảng sợ" về vi rút corona mới, không hỗ trợ được nhiều Liên quan đến quan hệ song phương, các quan chức cấp cao Mỹ gồm Đại diện thương mại Robert Lighthizer và Bộ trưởng Nông nghiệp Sonny Perdue cho hay Trung Quốc đang tiến hành nhiều bước nhằm đáp ứng các cam kết về nông nghiệp trong thỏa thuận thương mại song phương giai đoạn 1. Thông tin được đưa ra sau khi có nhiều thắc mắc về khả năng Trung Quốc tuân thủ cam kết trong bối cảnh xảy ra dịch COVID-19.

[VIDEO] Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung gặp trở ngại vì dịch vi rút corona

Theo 2 quan chức Mỹ, các biện pháp do phía Trung Quốc áp dụng gồm nới lỏng quy định nhập khẩu khoai tây, thực phẩm cho thú cưng, dỡ lệnh cấm sản phẩm gia cầm từ Mỹ và mở rộng danh sách các cơ sở tiếp nhận hàng xuất khẩu của Mỹ như thịt, thức ăn gia súc, sản phẩm sữa và bộ dinh dưỡng trẻ em.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đã phê duyệt danh sách nhập khẩu nhiều sản phẩm hải sản và các thành phần bổ sung thức ăn chăn nuôi từ Mỹ.