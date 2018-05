Trung Quốc bị nghi dính líu chính trị New Zealand

tin liên quan Úc phản đối Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông Cụ thể, trong phiên điều trần tại Ủy ban Kiểm tra an ninh và kinh tế Mỹ - Trung (Mỹ) gần đây, cựu phân tích viên tình báo Peter Mattis nói Công đảng cầm quyền của Thủ tướng Jacinda Ardern có nhận tiền từ nhà tài trợ liên quan Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cụ thể, trong phiên điều trần tại Ủy ban Kiểm tra an ninh và kinh tế Mỹ - Trung (Mỹ) gần đây, cựu phân tích viên tình báo Peter Mattis nói Công đảng cầm quyền của Thủ tướng Jacinda Ardern có nhận tiền từ nhà tài trợ liên quan Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Còn cựu Thủ tướng Bill English thường tiết lộ thông tin cho nghị sĩ gốc Hoa thuộc đảng Quốc gia là Dương Kiện, người từng bị nghi giảng dạy tại một trường đào tạo tình báo của Trung Quốc.

Ông Mattis kêu gọi các nước thành viên liên minh tình báo Ngũ Nhãn (Anh, Canada, Mỹ, New Zealand, Úc) xem xét lại tư cách thành viên của New Zealand. Lãnh đạo 2 đảng của New Zealand đã phủ nhận những thông tin trên.