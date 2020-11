Trung Quốc đau đầu vì hàng chục triệu tấn quần áo cũ

Cô Triệu Hiếu, một cư dân ở quận Đông Thành thuộc thủ đô Bắc Kinh thường đem quần áo cũ bỏ vào một thùng rác kim loại màu xanh lá cây với mong muốn số quần áo đó sẽ được chuyển cho người nghèo, nhưng cô vẫn không chắc mong muốn đó có thành hiện thực hay không. “Nếu một số người nghèo Trung Quốc thật sự cần quần áo cũ, điều đó sẽ rất tốt và khiến tôi cảm thấy bớt tội lỗi vì bỏ đồ cũ’, cô Triệu (35 tuổi) chia sẻ với hãng tin Bloomberg. Cô Triệu có lý khi lo lắng về việc không biết số quần áo cũ của cô có được người nghèo đón nhận hay không. Có nhiều thùng rác đựng quần áo cũ được đặt ở khắp các thành phố lớn của Trung Quốc, nhưng rất ít trong số đó được người nghèo nhận lấy.

Sự gia tăng số người thuộc tầng lớp trung lưu cùng sự bùng nổ của thương mại điện tử đã biến Trung Quốc thành thị trường thời trang lớn nhất thế giới , vượt qua Mỹ hồi năm ngoái, theo Bloomberg. Phần lớn mặt hàng người Trung Quốc mua là hàng may mặc được sản xuất đại trà, rẻ tiền và thời gian sử dụng ngắn. Hệ quả là có tới 26 triệu tấn quần áo bị bỏ đi mỗi năm, trong đó có chưa tới 1% được tái chế , theo Tân Hoa xã.

Một phần của vấn đề này là việc tái chế quần áo không sinh lợi theo luật. Việc bán quần áo đã qua sử dụng không mang tính từ thiện bị cấm vì lý do sức khỏe và an toàn. Ở Trung Quốc, quần áo đã qua sử dụng bị cho là không vệ sinh, thậm chí là không may mắn, và đại dịch Covid-19 đã củng cố quan điểm này.