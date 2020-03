Trung Quốc, Nga bị tố can thiệp nội bộ Canada

Trong báo cáo thường niên được công bố ngày 12.3, Ủy ban Tình báo và An ninh quốc gia thuộc quốc hội Canada (Ủy ban) nêu rõ rằng Trung Quốc, Nga cùng một số quốc gia khác đang đe dọa an ninh cũng như nền dân chủ Canada khi cố gây ảnh hưởng đến các chính trị gia, học giả, sinh viên và giới truyền thông, theo Hãng tin The Canadian Press.

Trong báo cáo, Ủy ban tố Bắc Kinh và Moscow tìm cách gây ảnh hưởng đến việc ra quyết định của chính quyền ở mọi cấp tại Canada, từ Ottawa đến các thành phố. “Các mối đe dọa là có thật ”, Ủy ban nhấn mạnh.

Nỗ lực tăng cường sức ảnh hưởng chính trị

“Các quốc gia trên nhắm vào Canada vì nhiều lý do khác nhau, song tất cả đều tìm cách khai thác sự cởi mở của xã hội và thâm nhập vào các tổ chức quan trọng của chúng ta cho mục đích riêng của họ”, nghị sĩ David McGuinty, Chủ tịch Ủy ban Tình báo và An ninh quốc gia Canada, cho biết. Trong báo cáo, Ủy ban chỉ nêu đích danh Trung Quốc và Nga, theo tờ The Globe and Mail.

Đặc biệt chú ý đến các hoạt động của Trung Quốc, Ủy ban cho rằng Bắc Kinh đang tiến hành “các biện pháp cưỡng chế bí mật” nhằm đe dọa nhiều người trên toàn cầu, bao gồm cả những người sống ở Canada. Luật Tình báo quốc gia Trung Quốc bắt buộc công dân nước này, ngay cả khi họ là công dân của các nước khác, hợp tác với mọi cơ quan thu thập thông tin tình báo của Bắc Kinh, báo cáo lưu ý. “Các hoạt động can thiệp nước ngoài được nhắm vào 3 lĩnh vực chính: quá trình bầu cử ở mọi giai đoạn, các quan chức được bầu và đội ngũ của họ cùng các khu vực chính quyền địa phương”, báo cáo cho hay.

Ông David McGuinty, Chủ tịch Ủy ban Tình báo và An ninh quốc gia Canada, tại cuộc họp báo ngày 12.3 Ảnh: Chụp màn hình The Canadian Press

Theo Ủy ban, các cơ quan an ninh Canada cũng đang ngày càng lo ngại về mối quan hệ giữa các hiệp hội sinh viên Trung Quốc ở nước ngoài với các đại sứ quán cũng như lãnh sự quán của Trung Quốc. “Hành vi của họ cũng có thể là mối đe dọa đối với quyền tự do ngôn luận”, báo cáo đề cập mạng lưới Hội Sinh viên và học giả Trung Quốc tại các trường đại học ở Canada.

Thao túng truyền thông

Ủy ban Canada nói thêm Trung Quốc và Nga còn thao túng truyền thông chính thống lẫn “truyền thông dân tộc” ở Canada để tuyên truyền thông điệp của họ. Theo tờ The Globe and Mail dẫn báo cáo trên, hiện có khoảng 650 ấn phẩm và 120 chương trình phát thanh cùng truyền hình ở Canada được xuất bản hoặc phát sóng bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh và tiếng Pháp. Không ít trong số này “bị nước ngoài thao túng và tác động nặng nề, có chủ đích hoặc vô tình”, báo cáo khẳng định.

Cũng theo báo cáo, Trung Quốc đang tìm cách “hòa hợp truyền thông tiếng Hoa quốc tế bằng cách hợp nhất các ban biên tập của các hãng này với truyền thông Trung Quốc. Điều này sẽ dẫn đến việc Trung Quốc kiểm soát thông tin trên truyền thông tiếng Hoa quốc tế, từ đó làm suy yếu truyền thông tự do và độc lập ở Canada”, theo báo cáo. Đối với Nga, Ủy ban nói rằng mối đe dọa cho an ninh quốc gia Canada đến từ một số sĩ quan tình báo của Moscow trong vai trò nhà ngoại giao.

Ủy ban cho rằng Canada là một mục tiêu được đánh giá cao nhờ vào vị thế toàn cầu, nền kinh tế phát triển và đa dạng, cộng đồng dân tộc lớn và là thành viên trong các tổ chức quốc tế quan trọng như Liên minh An ninh Five Eyes (Canada, Mỹ, Anh, Úc và New Zealand), G7, NATO và có mối quan hệ thân thiết với Mỹ. Trong báo cáo trên, Ủy ban Tình báo và An ninh quốc gia Canada - cơ quan được quyền tiếp cận các thông tin tình báo bảo mật - cũng chỉ trích phản ứng của chính phủ nước này. “Canada đã chậm phản ứng trước mối đe dọa từ sự can thiệp của nước ngoài”, báo cáo nêu, đồng thời kêu gọi chính phủ nhanh chóng có giải pháp cho vấn đề này. Trung Quốc và Nga hiện chưa có phản ứng về báo cáo của Canada.