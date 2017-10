Đại hội sẽ diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân, nằm ở bên mé tây của Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, và có thể kéo dài khoảng một tuần, theo tờ South China Morning Post. Tham gia sự kiện diễn ra 5 năm một lần này sẽ có hơn 2.200 đại biểu, được chọn từ 89 triệu đảng viên CPC.

Nhằm đảm bảo an ninh cho đại hội, Công ty quản lý tàu điện ngầm ở Bắc Kinh không chỉ kiểm tra túi xách mà còn dùng máy kiểm tra an ninh đối với tất cả hành khách. Ngoài ra, giới chức đường sắt Bắc Kinh cho hay an ninh đã được nâng cấp tại tất cả các nhà ga từ ngày 17.10 và hành khách được khuyến cáo tránh đi giờ cao điểm và không mang theo chất lỏng.