Trung Quốc trả đũa, gây áp lực với 4 hãng truyền thông Mỹ

Hãng tin Associated Press (AP), United Press International, đài truyền hình CBS và đài phát thanh NPR của Mỹ phải cung cấp cho chính quyền Trung Quốc thông tin chi tiết về số lượng nhân viên, hoạt động tài chính và bất kỳ bất động sản nào họ nắm giữ ở Trung Quốc, người ngôn viên Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên cho biết.

“Đây là biện pháp đáp trả hoàn toàn cần thiết nhằm chống lại việc Washington áp bức vô lý các cơ quan truyền thông Trung Quốc tại Mỹ trong tháng này", ông Triệu nói trong buổi họp báo thường kỳ tại thủ đô Bắc Kinh ngày 1.7, theo AFP.

Trụ sở tờ The New York Times tại thành phố New York, Mỹ Reuters

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 22.6 đã phân loại lại 4 cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc là các phái bộ nước ngoài tại Mỹ.

Hồi tháng 2, Mỹ cũng đã có động thái tương tự đối với 5 cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc, đồng thời ra lệnh cho họ cắt giảm số nhân viên Trung Quốc làm việc tại Mỹ.

Đáp lại, Trung Quốc trục xuất các công dân Mỹ làm việc cho tờ The New York Times, The Wall Street Journal và The Washington Post tại nước này.