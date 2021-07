UAE dùng UAV phóng điện tạo mưa

Theo tờ USA Today, do thời tiết khắc nghiệt và nắng nóng gay gắt, UAE hiện đang thử nghiệm phương pháp tạo mưa nhân tạo bằng cách sử dụng máy bay không người lái (UAV) bay vào các đám mây để phóng điện tích kích hoạt tạo mưa.

Theo trung tâm, các nỗ lực này là một phần của "nhiệm vụ đảm bảo an ninh nguồn nước" kể từ những năm 1990 thông qua Chương trình Nghiên cứu Tăng cường Mưa của Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

An ninh nguồn nước vẫn là một trong những thách thức chính trong tương lai của UAE khi nước này phụ thuộc vào nguồn nước ngầm cho 2/3 nhu cầu sử dụng nước. Trung tâm Khí tượng quốc gia cho biết quốc gia khô cằn này đang phải đối mặt với các thách thức như lượng mưa thấp, nhiệt độ cao và tốc độ bốc hơi nước nhanh. Cùng với nhu cầu gia tăng do dân số tăng cao, điều này khiến UAE rơi vào tình trạng mất ổn định an ninh nguồn nước.