UAV vũ trang tấn công sân bay có lính Mỹ ở Iraq trong ngày 11.9

AFP hôm nay 12.9 dẫn thông báo từ lực lượng an ninh người Kurd ở Iraq cho hay vụ tấn công ở Arbil do 2 UAV vũ trang tiến hành nhưng không gây thương vong. Arbil là thủ phủ của vùng tự trị Kurdistan ở phía bắc Iraq do người Kurd kiểm soát.

Theo phóng viên AFP, có hai vụ nổ và khói đen bốc lên và còi báo động reo lên xung quanh lãnh sự quán Mỹ . Một số nhân chứng cho hay lực lượng an ninh đã phong tỏa khu vực. Vụ tấn công mới xảy ra đúng ngày Mỹ đánh dấu 20 năm vụ tấn công khủng bố 11.9

Kiểu tấn công bằng UAV như trên thường nhắm vào binh sĩ Mỹ hoặc các lợi ích của nước này ở Iraq, trở nên phổ biến trong những tháng gần đây. Dù không có nhóm nào nhận trách nhiệm, Washington cho rằng thủ phạm là những lực lượng ở Iraq được Iran ủng hộ.

[VIDEO] 'Súng laser' gắn trên máy bay Israel bắn hạ được UAV

Việc sử dụng UAV vũ trang trong các cuộc tấn công gây ra thách thức mới cho các lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu và hệ thống chống tên lửa C-Ram do Mỹ lắp đặt ở Iraq.