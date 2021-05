Úc gia tăng sức ép với Trung Quốc

Giới chức quốc phòng Úc đang kiểm tra liệu Tập đoàn Landbridge của tỉ phú Trung Quốc Diệp Thành, có cần bị buộc phải từ bỏ quyền sở hữu cảng ở Darwin vì lý do an ninh quốc gia hay không.

Ủy ban An ninh quốc gia Úc đã đề nghị tư vấn về hợp đồng cho thuê và việc xem xét đang được tiến hành. Theo Đạo luật Quan hệ đối ngoại, chính phủ liên bang Úc có quyền chặn các thỏa thuận quốc tế của các trường đại học , hội đồng thành phố và chính quyền bang vì lý do an ninh quốc gia và lợi ích quốc gia.