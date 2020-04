Vũ khí của Israel trong cuộc chiến chống Covid-19

Tờ The Times of Israel dẫn thông tin từ Văn phòng Thủ tướng Israel xác nhận Mossad đã mang về ít nhất 500.000 bộ kit xét nghiệm Covid-19 vào giữa tháng 3 để phục vụ công tác chống dịch của Israel. Các lô hàng sau đó được Mossad chuyển về gồm 1,5 triệu khẩu trang y tế , hàng chục ngàn khẩu trang N-95, trang phục và kính bảo hộ cùng nhiều loại thuốc cần thiết khác. Không những thế, Mossad còn thu thập công nghệ từ nước ngoài, giúp các phòng thí nghiệm của Israel tiến hành việc xét nghiệm. Mạng lưới điệp viên của cơ quan này còn tiếp cận được những bí kíp cho phép sản xuất được máy thở ở Israel. Giới chức an ninh cấp cao Israel tiết lộ, nhờ công nghệ chuyên môn mà Mossad mang từ nước ngoài về, Israel thiết lập được các dây chuyền sản xuất với công suất tới 25 triệu khẩu trang/tháng.