Vụ khủng bố 11.9: Ám ảnh ‘người đàn ông đang rơi’

Tròn 20 năm xảy ra vụ tấn công khủng bố 11.9.2001 , hãng tin AP trích lại câu chuyện của phóng viên ảnh Richard Drew chụp lại khoảnh khắc một người đàn ông đang rơi từ Trung tâm Thương mại thế giới ở thành phố New York . Câu chuyện của ông Drew được đăng trong cuốn sách: “September 11: The 9.11 Story, Aftermath and Legacy (tạm dịch: 11.9: Câu chuyện 11.9, hậu quả và di sản”, do AP công bố hồi tháng trước.