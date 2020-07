Xe buýt chở thí sinh lao xuống hồ ở Trung Quốc, ít nhất 21 người thiệt mạng

Hãng Reuters đưa tin một chiếc xe buýt ngày 7.7 lao xuống hồ tại thành phố An Thuận thuộc tỉnh Quý Châu (Trung Quốc), trong khi mưa lớn kéo dài khiến nhiều tỉnh cảnh báo lũ lụt và cản trở kỳ thi đại học.

Theo Đài CCTV, chiếc xe buýt chở học sinh bất ngờ băng qua làn đường ngược lại và lao xuống hồ nước vào khoảng 12 giờ ngày 7.7. Lực lượng cứu hỏa Quý Châu đã huy động 19 xe cứu hỏa, 21 thuyền cao su và 97 nhân viên cứu hộ, trong đó có 17 thợ lặn đến hiện trường.

Trang Twitter của Đài CGTN cho biết 21 người thiệt mạng và 36 người được cứu, trong đó có 15 người được đưa đến bệnh viện. Trên xe buýt trước đó có nhiều học sinh trên đường đi thi đại học và hiện chưa rõ nguyên nhân vụ việc.

Trong khi đó, đợt mưa lũ kéo dài hơn 1 tháng tại nhiều tỉnh ở Trung Quốc khiến ít nhất 119 người chết và mất tích, với thiệt hại vật chất ước tính vượt 40 tỉ nhân dân tệ (132.000 tỉ đồng). Theo Đài Khí tượng quốc gia Trung Quốc, các tỉnh Quý Châu, An Huy, Hồ Nam và Hồ Bắc tiếp tục hứng lượng mưa từ 250-280 mm vào ngày 7.7.

Tại Trung Quốc, gần 11 triệu học sinh dự kiến tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học trên cả nước và cơ quan khí tượng khuyến cáo cha mẹ các em nên theo dõi sát sao thông tin dự báo thời tiết, đưa các em đến trường an toàn. Tại tỉnh An Huy, một số điểm thi phải hoãn do tình trạng lũ lụt nặng nề nhất trong 50 năm qua.