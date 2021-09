Xe tự hành Trung Quốc gửi ảnh toàn cảnh ấn tượng nhân 100 ngày trên sao Hỏa

[VIDEO] Trung Quốc công bố thêm video về sứ mệnh do thám sao Hỏa

Sau 100 ngày, đến giữa tháng 9, tàu tự hành Chúc Dung và tàu vũ trụ Thiên Vấn 1 sẽ kích hoạt “chế độ an toàn” cho đến cuối tháng 10, do sự giao hội của mặt trời vào mùa thu cản trở liên lạc giữa với trái đất. Sự giao hội xảy ra trong trường hợp này là khi sao Hỏa ở phía đối diện qua mặt trời so với trái đất.