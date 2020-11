Xung đột Armenia - Azerbaijan: nước Nga khó xử

Nga có căn cứ quân sự ở Armenia và có thỏa thuận về liên minh an ninh với Armenia, có thể hiểu là có trách nhiệm đảm bảo cho Armenia trước những mối đe dọa an ninh từ bên ngoài. Nhưng Nga đồng thời cũng có quan hệ hợp tác gắn bó với Azerbaijan. Vùng Nagorno - Karabakh ly khai Azerbaijan và được Armenia hậu thuẫn nhưng không phải là một phần lãnh thổ của Armenia. Vì thế, Nga không thể áp dụng - và Armenia không thể đòi Nga áp dụng - cam kết về trách nhiệm đảm bảo an ninh cho Armenia tại đây. Nếu chiến sự lan sang cả lãnh thổ Armenia thì sẽ là tình huống khác và khi ấy mới thật sự đặt ra cho Nga vấn đề thực hiện cam kết với đồng minh.