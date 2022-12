Thẻ MB Hi JCB Collection tích hợp ATM và tín dụng làm Gen Z ‘mê mẩn’

Ngày 21.12, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (Ngân hàng MB) và JCB Card International (Ngân hàng JCB) chính thức công bố hợp tác và ra mắt bộ sưu tập thẻ MB Hi JCB Collection độc đáo nhất thế giới với trải nghiệm khác biệt, tiện ích vượt trội cùng loạt ưu đãi hấp dẫn.

Theo đó, thẻ MB Hi JCB Collection với thiết kế tinh tế, trẻ trung và mang đậm màu sắc văn hóa Nhật Bản. MB Hi JCB Collection là dòng thẻ đa năng dẫn đầu xu thế cá nhân hóa, bảo mật và an toàn

Với tiêu chí “4-0” không tên chủ thẻ, không số thẻ, không ngày hết hạn, không mã CVV/CVC khiến giới trẻ không thể bỏ qua. Đồng thời, góp phần vào xu hướng nâng cao tiện ích, nhanh chóng trong thanh toán và không hiển thị thông tin thẻ gồm tên và số, thay vào đó khách hàng có thể truy vấn thông tin thẻ qua App MB nhằm bảo mật thông tin và an toàn khi giao dịch.





Nhân dịp ra mắt Bộ sưu tập mới, MB đưa ra loạt ưu đãi hấp dẫn như: hoàn 55.000 VND khi có chi tiêu tích lũy từ 300.000 VND qua thẻ, hoàn không giới hạn với hơn 100 thương hiệu mua sắm online ngay trên App MBBank. Ngoài ra, chủ thẻ còn được ưu đãi giảm giá tới 30% tại hệ thống ưu đãi ẩm thực, mua sắm, du lịch, chăm sóc sức khỏe,...

Khách hàng có thể mua thẻ tại tất cả các Chi Nhánh/ Phòng Giao Dịch MB trên toàn quốc hoặc tại trang website chính thức của MB hay trên Shopee một cách thuận tiện và đơn giản.

Vào ngày 24 và 25.12.2022, MB sẽ tổ chức sự kiện Hi! Japan Fest tại Trung tâm thương mại Crescent Mall, Q.7, TP.HCM. Tại đây, khách hàng sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động đậm chất văn hóa Nhật Bản.