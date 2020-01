4 CLB của Iran tuyên bố rút khỏi AFC Champions League do bị cấm sân

Theo tờ Tehran Times, Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI) cho biết đã nhận thông báo của AFC về việc yêu cầu các CLB nước này phải tổ chức các trận đấu trên sân nhà thuộc khuôn khổ AFC Champions League tại quốc gia trung lập. Động thái này đã gây rúng động dư luận Iran khi được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị leo thang giữa nước này với Mỹ.

Phía FFIRI trước đó cũng đáp lại rằng Iran sẵn sàng đảm bảo an toàn cho các đội khách sau khi Bộ trưởng Thể thao nước này đã gửi kế hoạch đảm bảo an ninh cho AFC. Người đứng đầu FFIRI nhấn mạnh thêm: “Phần lớn người dân Iran không hài lòng với quyết định của AFC và đó là một sự xúc phạm đối với quốc gia chúng tôi. Để tổ chức giải đấu là quyền của chúng tôi và chúng tôi sẽ bảo vệ quyền của mình một cách mạnh mẽ. Chúng tôi sẽ không chấp nhận trường hợp này và các CLB của chúng tôi sẽ không thay đổi lập trường về quyết định rút khỏi giải, trong đó liên đoàn cũng như Bộ Thể thao Iran sẽ hỗ trợ họ. Iran là một quốc gia an toàn và giải đấu của chúng tôi là một trong những giải hàng đầu châu Á. Không có lý do để thi đấu ở một sân trung lập”.