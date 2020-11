Báo chí Anh bảo đảm 100% Messi sẽ đến Man City và Ngoại hạng Anh

Diễn biến mới ở Barcelona cho thấy siêu sao Messi ngày càng sắp rời xa sân Nou Camp, vì đội bóng xứ Catalan này đang nợ đầm đìa lên tới 437 triệu bảng và rất cần cắt giảm nếu không sẽ bị phá sản, trong khi đề nghị giảm 30% lương với toàn bộ đội 1 đang rơi vào bế tắc.

Bản thân Messi sau biến cố đòi ra đi rồi ở lại trong mùa hè nóng bỏng vừa qua, hiện cũng thi đấu trong tình trạng “im lặng” với vai trò gần như không còn là đầu tàu của Barcelona nữa dưới thời HLV Ronald Koeman và chỉ mới ghi có 3 bàn, trong đó có 2 bàn từ chấm phạt đền.

Ngoài ra, thành tích của Barcelona hiện cũng sa sút thê thảm rớt xuống hạng 8 tại giải La Liga sau 3 trận thắng, 2 hòa và 2 thua. Do đó, với nội tình này rất khó có chuyện Barcelona dù sắp có ban lãnh đạo mới sẽ muốn đàm phán ký hợp đồng gia hạn với Messi, bởi ưu tiên trước mắt là giải cứu tình hình tài chính bi đát của đội bóng xứ Catalan.

Trong khi, hợp đồng còn lại của Messi sẽ kết thúc vào mùa hè 2021, nên siêu sao này cũng sắp được quyền tự do đàm phán nếu muốn chuyển đến CLB mới chỉ còn hơn 1 tháng nữa vào đầu năm sau.

Theo đánh giá của báo chí Tây Ban Nha, Messi hiện chỉ vui vẻ khi trở về thi đấu cho tuyển Argentina AFP

Tờ The Sun tiết lộ, Barcelona do đó có thể để Messi ra đi vào kỳ chuyển nhượng mùa đông với mức phí chuyển nhượng chỉ khoảng từ 50 triệu bảng nhằm thu lại chi phí để trả bớt nợ, vì nếu để đến mùa hè coi như mất trắng vì siêu sao này ra đi tự do và miễn phí khi hết hạn hợp đồng.

Đây là một cơ hội quá lớn cho Man City , đội bóng đã theo đuổi Messi suốt mùa hè qua nhưng bất thành vì siêu sao này quyết định đổi ý ở lại đến hết hợp đồng nhằm tránh phải kiện cáo với Barcelona.

Ngoài ra, chủ tịch giải La Liga, ông Javier Tebas dù từng nói: “La Liga không thể thiếu Messi”, nhưng mới đây chính ông này thừa nhận tình hình tài chính ở Barcelona quá bi đát và rất cần chi phí để trả nợ nên nếu bán Messi cho Man City cũng là chuyện bình thường.

HLV Pep Guardiola và ngôi sao tiền vệ De Bruyne sắp gia hạn hợp đồng mới với Man City là yếu tố quyết định Messi đến sân Etihad AFP

Ông Javier Tebas nay cũng nói: “La Liga từng chia tay Cristiano Ronaldo và Neymar nhưng không bị ảnh hưởng gì, nay nếu lại chia tay tiếp Messi có lẽ cũng sẽ như thế”.

Trong khi đó, Man City sớm chuẩn bị khả năng mua Messi ngay kỳ chuyển nhượng mùa đông bằng cách sắp gia hạn hợp đồng với HLV Pep Guardiola và ngôi sao tiền vệ De Bruyne, 2 nhân tố then chốt để thuyết phục siêu sao người Argentina này cặp bến sân Etihad cùng với người bạn thân của mình tiền đạo Sergio Aguero.

Một lý do nữa Man City dù đã chắc khả năng sẽ có Messi nhưng không đợi đến mùa hè, khi sẽ quyết liệt đàm phán và mua ngay siêu sao này trong kỳ chuyển nhượng mùa đông để tăng sức mạnh thi đấu tranh ngôi vô địch Champions League mùa này.

Theo tờ The Sun, Man City muốn có Messi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông để tăng sức mạnh tranh ngôi vô địch Champions League AFP

Lý do quan trọng cho khả năng này là vì theo quy định mới của LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã cho phép cầu thủ được thi đấu cho CLB mới sau kỳ chuyển nhượng mùa đông từ giai đoạn 2 vòng knock-out Champions League (thi đấu vào tháng 2 năm sau), bất kể trước đó đã thi đấu cho CLB cũ ở vòng bảng.

Hiện Man City đã chắc vào vòng 1/8 giải Champions League mùa này, nên nếu có Messi từ vòng knock-out chắc chắn sẽ tăng cơ hội đáng kể tìm kiếm ngôi vô địch giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu đã khao khát lâu nay.