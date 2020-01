Bayern Munich rúng động trước tin ngôi sao bóng rổ Kobe Bryant thiệt mạng

Robert Lewandowski đau buồn khi viết "Bryant là một trong những vận động viên vĩ đại nhất mọi thời đại. Xin chia buồn". Tấm lá thép ở hàng hậu vệ Bayern Munich Jerome Boateng phải thốt lên: "Điều này là thật sao? Vĩnh biệt một vị vua, chúng tôi rất nhớ các bạn. Xin cầu nguyện cùng gia đình".

Đó cũng là lời của David Alaba hay đơn giản như Tolisso và Cuisance là "Vĩnh biệt một huyền thoại".

Trong khi đó, những người đã rời khỏi Bayern Munich cũng không khỏi rúng động trước thông tin này. "Gã mặt sẹo" Franck Ribery chia buồn nhẹ nhàng: "Hãy an nghỉ!". Cầu thủ đã nghỉ hưu Dante sâu sắc hơn khi chia sẻ: "Không có từ nào để diễn tả về nỗi đau của sự mất mát huyền thoại thể thao này. Tinh thần Mamba sẽ sống mãi". The Mamba Mentalyri (tạm dịch "Tinh thần Mamba") chính là tên cuối sách đầu tay của Koba Bryant. Cũng như Ribery, cầu thủ đang chơi cho Barcelona Vidal viết: "Hãy an nghỉ nhé Mamba".