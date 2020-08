Bayern Munich sa thải huấn HLV ở trung tâm vì phân biệt chủng tộc

Vị huấn luyện viên được giấu tên trên bị chấm dứt hợp đồng sau khi lãnh đạo câu lạc bộ vừa đoạt cú đúp giải quốc nội hay tin ông có liên quan đến nạn phân biệt chủng tộc. Việc sa thải là kết quả của cuộc trưng cầu ý kiến nội bộ đội bóng vừa được tiến hành tại học viện đào tạo trẻ của "Hùm xám".

Chủ tịch của Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge cho biết ông “rất tức giận” sau khi nghe những cáo buộc được phát trên phóng sự của đài truyền hình ARD (Đức). Vị huấn luyện viên này bị cáo buộc đưa ra những bình luận phân biệt chủng tộc và các hành vi phân biệt đối xử khác trong một loạt tin nhắn. Theo truyền thông Đức, ban đầu ông phủ nhận nhưng sau đó đã thừa nhận tất cả.

Các cầu thủ Bayern Munich mặc áo chống nạn phân biệt chủng tộc Ảnh: Reuters

Ông từng là huấn luyện viên đội trẻ của Bayern Munich từ năm 2003 và phụ trách các đội trẻ và thiếu niên từ năm 2006. Ông đưa ra những nhận xét phân biệt đối xử dựa trên màu da, quốc tịch, tôn giáo và xu hướng tình dục.

"Những nhận xét này hoàn toàn không phù hợp với các giá trị mà Bayern Munich đại diện”, Chủ tịch Rummenigge cho biết sau khi cảnh sát ở Munich mở cuộc điều tra về các cáo buộc nói trên.

Bayern Munich được thành lập bởi những người Do Thái gốc Đức vào năm 1900, nhưng tất cả các nhà quản lý và cầu thủ Do Thái đều bị loại khỏi câu lạc bộ sau khi Hitler lên nắm quyền vào năm 1933. Vào tháng 6.2020, không lâu sau cái chết của người đàn ông da đen George Floyd do một cảnh sát da trắng gây ra tại Mỹ, toàn bộ đội được chụp ảnh mặc áo phông mang khẩu hiệu "Black lives matter" (tạm dịch: Mạng sống của người da đen cũng đáng giá) và "Red card to racism“ (tạm dịch: Thẻ đỏ cho nạn phân biệt chủng tộc).