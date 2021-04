Bóng đá châu Phi: Dùng kết quả Covid-19 giả để loại cầu thủ chủ chốt đối thủ?

Những tranh cãi ở bóng đá châu Phi tiếp tục nổ ra sau khi tuyển Benin từ chối chơi trận quyết định ở bảng L thuộc vòng loại AFCON ở Sierra Leone hôm 31.3 do phản ứng việc 5 cầu thủ của họ đã có kết quả dương tính với Covid-19 ngay trước khi trận đấu bắt đầu.

Sau khi đến sân vận động Quốc gia ở Freetown đá lượt trận cuối bảng L, tuyển Benin đã từ chối rời khỏi xe buýt khi được thông báo rằng một nhóm của đội sẽ bị cấm thi đấu do các xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid-19.

Tuyển Benin cho rằng chủ nhà Sierra Leone đã đưa ra kết quả Covid-19 giả để loại các cầu thủ chủ chốt của họ CHỤP MÀN HÌNH

Tuyển Benin, đội đã thực hiện đợt xét nghiệm 72 giờ trước trận, đã không chấp nhận kết quả và từ chối thi đấu. Liên đoàn Bóng đá Sierra Leone thông báo trận đấu đã bị hủy, còn Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) cho biết sẽ có cuộc điều tra trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng. Trong khi đó, tuyển Benin được cho là đã đến sân bay để đáp chuyến bay về nước và các cuộc đàm phán giữa ba bên không giải quyết được bế tắc.

Các đợt kiểm tra của Covid-19 đã gây khó khăn cho bóng đá châu Phi kể từ năm ngoái khi các đội tuyển và CLB thuộc quốc gia chủ nhà bị cáo buộc tạo ra kết quả dương tính giả để tước đi ngôi sao của đối thủ. Điều này đã dẫn đến những suất cuối cùng tại vòng chung kết AFCON năm sau vẫn chưa được quyết định vào lượt đấu cuối cùng của vòng loại.

Trận đấu giữa Bờ Biển Ngà và Ethiopia phải kết thúc ở phút 80 do trọng tài chính bị bất tỉnh AFP

Sierra Leone cần chiến thắng trên sân nhà để lần đầu tiên giành vé dự VCK AFCON (giải đấu lớn nhất châu Phi của các tuyển quốc gia, trước đây gọi là CAN) sau 25 năm, trong Benin chỉ cần một trận hòa là có suất tham dự. Ở lượt trận này, cuộc đấu giữa Bờ Biển Ngà gặp Ethiopia phải kết thúc ở phút 80 sau khi trọng tài chính người Ghana bị đổ gục bất tỉnh và phải đưa ra sân trên cáng. Trọng tài thứ 4 đến từ Bờ Biển Ngà và do đó không thể điều hành để kết thúc trận đấu. Bờ Biển Ngà đã giành chiến thắng 3-1 trước Ethiopia nhưng kết quả này không ảnh hưởng nhiều do cả hai đội đã đoạt vé dự VCK.