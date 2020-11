Bóng đá Malaysia ‘chết cứng’ vì lệnh cấm của chính phủ

Tuy nhiên, tại giải Malaysia Cup - một trong hai giải đấu lớn nhất trong năm của bóng đá Malaysia, sau vòng đấu 1/8 diễn ra đầu tháng 11, thì ở vòng tiếp theo từ tứ kết dự định diễn ra từ ngày 12 và 13.11 vừa qua đã bị FAM quyết định hủy thi đấu luôn. Lý do, Hội đồng an ninh quốc gia Malaysia đề nghị hoãn giải đấu này lại do tình hình dịch Covid-19 lại bùng phát ở nước này, nhưng FAM không đồng ý.