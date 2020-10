Các giải hạng thấp ‘lắc đầu’ với gói cứu trợ từ Ngoại hạng Anh

Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh đã đồng ý cung cấp gói viện trợ cho các CLB ở League One (giải hạng 2 của Anh) và League Two (giải hạng 3) sau khi chính phủ nước này kêu gọi các đội bóng hàng đầu giúp đỡ các đội bóng có tiềm lực nhỏ hơn do khủng hoảng tài chính vì đại dịch Covid-19