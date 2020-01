Cẳng thăng Mỹ - Iran lan đến VCK U.23 châu Á 2020

VCK U.23 châu Á 2020 vẫn không ngoại lệ khi truyền thông liên tục đưa ra những câu hỏi cho ban tổ chức địa phương về sự an toàn của 2 tuyển U.23 Iran và Iraq. Tại giải này, U.23 Iraq nằm cùng bảng A với chủ nhà Thái Lan, Úc và Bahrain, còn Iran chung bảng C với đương kim vô địch Uzbekistan, Hàn Quốc và Trung Quốc

Trước sự quan tâm quá lớn của truyền thông, Phó tổng thư ký kiêm phát ngôn viên của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Phatit Suphaphong hôm 6.1 đã phải lên tiếng. Trả lời tờ Siam Sport, ông Suphaphong cho biết: “Vì AFC chịu trách nhiệm giám sát tất cả các trận đấu và các công tác của giải đấu, nên đơn vị an ninh và liên đoàn không thể thông báo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào. Vì vậy, tôi rất xin lỗi. Hiện chỉ còn 2 ngày nữa đến ngày khởi tranh nên các tin tức liên quan đến giải đấu sẽ do AFC công bố. Theo tôi, cần có một câu trả lời để giới truyền thông hiểu hết về vấn đề này do quá nhiều người thắc mắc”.