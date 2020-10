Câu chuyện tranh cãi về Mesut Ozil dễ kéo lùi Arsenal

Trước đó hôm giữa tuần này, HLV Mikel Arteta phản hồi những chỉ trích của Mesut Ozil rằng: “Tôi đã cho cậu ấy cơ hội như mọi người khác. Trách nhiệm của tôi là phát huy tối đa mọi khả năng các cầu thủ hiện có, để họ đóng góp tốt nhất cho CLB. Tuy nhiên, với Ozil, tôi đã thất bại”.

HLV Arteta vì thế đã loại Mesut Ozil ra khỏi danh sách thi đấu 2 giải chính của Arsenal ở mùa này là Ngoại hạng Anh và Europa League . Tuy nhiên, ngôi sao người Đức không phục, đã lên tiếng tố cáo CLB Arsenal không trung thành với cam kết, và bỏ rơi anh chỉ vì đối mặt khả năng bị ảnh hưởng quyền lợi kinh tế ở thị trường Trung Quốc hơn là lý do chuyên môn.

Không được thi đấu, Mesut Ozil tiếp tục có hành động dù thể hiện sự gắn bó với Arsenal khi đăng thông điệp trên mạng xã hội Instagram: “Không đến sân được thì ủng hộ “Pháo thủ” qua truyền hình”, trong trận thắng Rapid Wien (Áo) 2-1 ở sân khách tại vòng bảng Europa League.

Tuy nhiên, điều này lại khiến nội tình đội bóng thành London chia rẽ hơn vì một bên đang có ý trách HLV Arteta đối xử quá tệ với công thần một thời của đội bóng, trong đó thủ quân gầy đây của Arsenal, tiền Granit Xhaka cũng úp mở nói về chuyện hợp đồng của mình cần được tôn trọng tránh đi vào những gì đang xảy ra với Mesut Ozil.

Mesut Ozil rất thất vọng với quyết định của HLV Arteta loại anh ra khỏi 2 giải đấu Ngoại hạng Anh và Europa League AFP

Hay cựu tiền vệ Cesc Fabregas và HLV Arsene Wenger cũng nêu chính kiến rằng Mesut Ozil cần được đối xử công bằng hơn, và việc cầu thủ này không được đăng ký thi đấu quả thực rất lạ lùng vì năng lực của ngôi sao này hoàn toàn không quá tệ.

Nhưng mặt khác, một cựu danh thủ khác của Arsenal, ông Martin Keown trả lời phỏng vấn trên Sky Sports cho rằng: “Quyết định của HLV Arteta cần được tôn trọng, vì tập thể đội bóng vẫn quan trọng hơn một cá nhân. Ngoài ra, cách Mesut Ozil phản ứng, cậu ấy cho thấy mình sẽ rất khó được chào đón ở Arsenal thêm nữa”.

Trong khi đó, đại diện của Mesut Ozil, ông Erkut Sogut lên tiếng tố cáo HLV Arteta mới là người thất bại, vì không sử dụng được Mesut Ozil và cũng như vì lý do ngoài chuyên môn đã không cho thân chủ của mình cơ hội thể hiện năng lực.

Từng là một chuyên gia kiến tạo hàng đầu ở Ngoại hạng Anh, nay Mesut Ozil đứng ngoài mọi cuộc đấu của Arsenal AFP

Ông Erkut Sogut cho biết thêm: “Tôi đã hỏi Per Mertesacker (đồng đội cũ, hiện là Giám đốc Học viện CLB Arsenal), cùng 5 cầu thủ chủ chốt khác của Arsenal, tất cả đều xác nhận Mesut Ozil đang tập luyện rất tốt. Và họ không hiểu vì sao cậu ấy không được đăng ký thi đấu. Nếu không phải vì lý do chuyên môn, thì là lý do gì? Arsenal rõ ràng là đang che giấu điều gì đó quanh việc loại bỏ hẳn Mesut Ozil”.

Theo báo chí Anh, xung quanh câu chuyện của Mesut Ozil chính là vấn đề lớn đang khiến Arsenal dễ gặp không ít trở ngại, vì đang có tác động tâm lý đến cầu thủ khi nhìn thấy tương lai rất dễ rơi vào cảnh như ngôi sao người Đức một khi bị thất sủng.

Và cũng không phải ngẫu nhiên bỗng dưng các ngôi sao Aubameyang, Lacazette hay Willian (những cầu thủ trên 30 tuổi của Arsenal) đều đang thi đấu sa sút thời gian gần đây, hẳn là có tác động một phần về tâm lý nào đó từ câu chuyện của Mesut Ozil.