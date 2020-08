Champions League, Bayern Munich vs Lyon: ‘Hùm xám’ đấu ‘sư tử’

Nhận định trước trận đấu Hậu vệ Jerome Boateng: “Chúng tôi (cả đội Bayern Munich) đã ngồi xem trận Lyon thắng Man.City 3-1 tại tứ kết và hoàn toàn kinh ngạc trước kết quả. Tuy nhiên, xét cho kỹ thì rõ ràng không phải vô cớ mà Lyon đã vượt qua được Juventus ở vòng 1/8 và còn vào đến bán kết, tất cả đều có lý do rất thuyết phục. Các cầu thủ Lyon thi đấu đầy kỷ luật và biến hóa. Chắc chắn Bayern sẽ đối mặt nhiệm vụ rất khó khăn để khuất phục họ”.



- Cựu danh thủ Anh Chris Sutton: "Lyon hoàn toàn đủ sức quật ngã Bayern Munich Lyon xây dựng đội hình bằng năng lực của mình, và biến những tiền đạo có giá chuyển nhượng thấp như Moussa Dembele (mua từ Celtic chỉ 19,7 triệu bảng) có thể tăng lên tới 60 triệu bảng. Do đó, sự khẳng định của các cầu thủ sẽ mang sức mạnh cho Lyon, họ có thể gây sốc cho Bayern nếu bị đánh giá thấp". Giang Lao