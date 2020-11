Champions League, Inter Milan vs Real Madrid: Chỉ có một con đường cho 'Nerazzurri'

Inter Milan và Real Madrid, đó là hai đội bóng gồm những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới , những người không thật sự bận tâm đến việc phòng ngự trong suốt mùa giải của họ ở châu Âu. Khi đón tiếp “Los Blancos” vào rạng sáng mai tại San Siro, “Nerazzurri” biết rất rõ rằng một chiến thắng có thể là sự khác biệt giữa việc ở lại Champions League với một mùa giải bất ngờ (và không mong muốn) của bóng đá Europa League hoặc còn có thể tệ hơn thế.

“Chúng tôi phải thắng”

Inter Milan đã có thể có được một vị trí tốt hơn so với thân phận cầm đèn đỏ ở bảng B như hiện nay. Đội bóng của HLV Antonio Conte đã hòa hai trận mở màn, sau đó chỉ chịu thua Real Madrid 2-3 trong trận lượt đi tại Tây Ban Nha. Nguyên nhân là do, theo tiền đạo Lautaro Martinez, “chúng tôi chơi tốt nhưng luôn mắc một số sai lầm”.

HLV Conte nói: “Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng nhận được điều gì đó hơn là kết quả chúng tôi nhận được cho đến nay, vì vậy chúng tôi phải suy nghĩ về cách chúng tôi có thể cải thiện”.

Giờ đây, Inter Milan không được phép trượt chân thêm một lần nữa ở Milan, và HLV Conte vẫn nuôi hy vọng: “Vẫn còn 9 điểm, chúng tôi vẫn có thể chiến đấu để vượt qua vòng bảng”. Đúng là có cơ sở để hy vọng bởi so với trận lượt đi, nếu như tiền đạo Romelu Lukaku trở lại để tăng thêm sức mạnh cho hàng công của Inter Milan thì trên phần sân đối diện, Real Madrid sẽ gặp khó trong cả công lẫn thủ do thiếu một số trụ cột, đặc biệt là trung vệ Sergio Ramos và tiền đạo Karim Benzema. Với tương quan lực lượng như thế và “với một chút may mắn”, theo HLV Conte, “chúng tôi có thể mang về một kết quả khả quan chứ không chỉ là một màn trình diễn tốt”.

Nói thẳng ra là “chúng tôi phải thắng trận đấu này, giành một kết quả tốt: không có lựa chọn nào khác. Còn ba trận đấu và chúng tôi cần ít nhất bảy điểm để vượt qua vòng bảng, hoặc thắng tất cả các trận đấu còn lại trong bảng mà đây có lẽ là điều khó khăn nhất ở Champions League”.

Thế nhưng, dù buộc phải thắng Real Madrid, HLV Conte sẽ không mạo hiểm chơi với 3 tiền đạo (Martinez, Lukaku, Sanchez) như trong trận thắng Torino 4-2 ở Serie A hồi cuối tuần qua. Ông giải thích: “Chúng tôi đã là một đội tấn công khá tốt. Chúng tôi có những tiền vệ thiên về tấn công hơn là phòng ngự. Sẽ rất khó để đưa 3 tiền đạo vào sân. Trong trận đấu bạn có thể tạo ra những tình huống liều lĩnh hơn mà vẫn giữ được sự cân bằng”.

Có thể hài lòng với 1 điểm

Vắng Karim Benzema, Real Madrid sẽ đánh mất ít nhiều hỏa lực trong tấn công AFP Về phần mình, Về phần mình, HLV Zinedine Zidane của Real Madid cũng cho rằng “đó không phải là một trận đấu mạo hiểm mà là một trận đấu tại Champions League, đó là ba điểm quan trọng và đó là cơ hội để chúng tôi chơi một trận đấu lớn vào ngày mai, tất cả các trận đấu đều rất quan trọng và mỗi lần chúng tôi đều có cảm giác như chơi trận chung kết”.

Tuy nhiên, Real Madrid, đội bóng đã chơi không ổn định trong 2 tháng qua, có lẽ sẽ hài lòng nếu họ giành được một điểm San Siro, kết quả sẽ kềm chân Inter Milan ở đáy bảng. Thế nhưng, trước một đối thủ mà trong đội hình có Lukaku và Martinez, chắc chắn “Los Blancos” sẽ phải sống dưới áp lực trong suốt trận đấu, nhất là khi HLV Zidane không có thủ lĩnh Ramos để chỉ huy hàng phòng ngự.

Bên cạnh đó, một hàng công không có Benzema cũng đánh mất đi ít nhiều mối đe dọa bởi Mariano Diaz, người đá thay tiền đạo Pháp ở 2 trận gần nhất, không phải là người thế vai lý tưởng. Trong trường hơp này, “Los Blancos” rất cần sự tỏa sáng của Eden Hazard để cùng những ngôi sao trẻ như Marco Asensio, Vinicius Junior, Rodrygo, Martin Odegaard… chinh phục phòng tuyến của Inter Milan.

HLV Zidane nói: “Chúng tôi đang cố gắng cải thiện cả về khả năng phòng ngự lẫn ghi bàn. Có những thời điểm trong bóng đá khi bạn mạnh mẽ hơn và cũng có những lúc mọi thứ khó khăn hơn. Đó có lẽ là điều đang xảy ra ngay bây giờ. Nhưng không chỉ với chúng tôi”. Tiền vệ Casemiro nói thêm: “Inter có những cầu thủ tuyệt vời với chất lượng đáng kinh ngạc. Nhưng tôi phải nói rằng về mặt tinh thần, chúng tôi rất mạnh mẽ, tập trung vào mục tiêu, vào chiến thắng”.

Tình hình nhân sự Inter Milan: Marcelo Brozovic, Aleksandra Kolarov và Stefano Sensi đều vắng mặt vì chấn thương trong khi khả năng ra sân của Andrea Pinamonti vẫn bỏ ngỏ. Real Madrid: Sergio Ramos, Alvaro Odriozola, Eder Militao, Federico Valverde, Karim Benzema và Luka Jovic đều không thể ra sân vì những lý do khác nhau.