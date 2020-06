Chelsea kích hoạt chuyển nhượng “bom tấn” mua đứt Timo Werner từ RB Leipzig

Ngoại hạng Anh lần đầu tiên đồng ý cho thay 5 cầu thủ/trận đến hết mùa giải này, thay vì 3 như từ mùa 1994-1995. Ngoài ra, các cầu thủ dự bị cũng tăng lên 9 người so với 7 trước đây. Giải Ngoại hạng Anh cũng chính thức thông qua Ngoài ra, các cầu thủ dự bị cũng tăng lên 9 người so với 7 trước đây. Giải Ngoại hạng Anh cũng chính thức thông qua lịch thi đấu lại từ ngày 17.6. Bên cạnh đó, các CLB cũng đồng ý nếu có đề nghị từ nhà chức trách, thì sẽ có một số trận phải đấu sân trung lập cho an toàn. Các quyết định này được đưa ra sau cuộc họp mới nhất rạng sáng nay (5.6, giờ VN).