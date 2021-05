Chuyển nhượng nóng: Mbappe xác nhận đàm phán với PSG để chuẩn bị đến Real Madrid?

Sau vòng cuối Ligue 1 mùa này, Kylian Mbappe đoạt giải vua phá lưới với 27 bàn và nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất, nhưng không giấu được sự thất vọng khi PSG mất ngôi vô địch về tay Lille (cũng thắng Angers 2-1 ở lượt cuối để đăng quang).

Ngoài ra, mùa này PSG cũng bị loại ở bán kết Champions League , chỉ an ủi với 2 chức vô địch Cúp nước Pháp và Siêu cúp nước Pháp. Do đó, dù Kylian Mbappe thể hiện một phần nào đó sự hạnh phúc cho cá nhân của mình, và xác nhận sẽ đàm phán gia hạn với PSG khi hợp đồng còn 1 mùa nữa kết thúc vào tháng 6.2022, nhưng cơ hội gia hạn thành công như mong muốn của CLB PSG hiện là câu hỏi rất lớn, vì khúc mắc thời hạn hợp đồng mới thêm 3 năm nữa vẫn chưa được Kylian Mbappe đồng ý. Ngôi sao tuyển Pháp chỉ muốn gia hạn với đội bóng thành Paris thêm 1 năm nữa, theo tờ Marca tiết lộ, vì sau đó muốn tự do chuyển đến Real Madrid để thỏa ước nguyện của mình.