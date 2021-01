CLB Arsenal đi vay ‘nóng’ để vượt cảnh khốn khó

Một tuyên bố của Arsenal cho biết: "Khi chúng tôi tiếp tục làm việc để khắc phục những tác động của đại dịch toàn cầu đối với tài chính của đội bóng, chúng tôi có thể xác nhận rằng câu lạc bộ đã đáp ứng các tiêu chí do Ngân hàng Anh đặt ra cho Cơ quan Tài chính Doanh nghiệp (CCFF). Do đó, chúng tôi đang vay một khoản vay ngắn hạn 120 triệu bảng Anh thông qua đơn vị này để hỗ trợ một phần trong việc quản lý tác động của tổn thất doanh thu do đại dịch gây ra”.