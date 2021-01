Cựu đội trưởng M.U: ‘Bruno Fernandes không có cửa so sánh với Eric Cantona’

Bruno Fernandes từ khi đến M.U hồi tháng 2.2020, đến nay trở thành thủ lĩnh và là nhân tố quan trọng nhất giúp “Quỷ đỏ” đang bay cao trở lại tại giải Ngoại hạng Anh (đang tranh ngôi đầu với Liverpool), nhưng tại đấu trường Cúp Liên đoàn, cũng như 3 lần vào bán kết ở mùa trước (trong 2 giải còn lại là Cúp FA và Europa League ) thì ngôi sao này trong những trận cầu quyết định đều chơi mờ nhạt.

Roy Keane nhận định trên kênh Sky Sports: “Bruno Fernandes đã được so sánh với huyền thoại Eric Cantona (danh thủ người Pháp) của M.U nhiều tháng, nhiều tuần qua. Nhưng hôm nay (trận bán kết Cúp Liên đoàn giữa M.U và Man City), Bruno Fernandes không làm được gì để xứng đáng với sự so sánh.

Theo tôi, những cầu thủ lớn thường làm gì đó đặc biệt ở những dịp trọng đại, ở những trận cầu lớn và đem về ngôi vô địch. Giành chức vô địch không bao giờ là dễ dàng, nhưng đó là những gì Eric Cantona đã luôn làm được cho M.U, mang về những ngôi vô địch, thứ mà đội bóng này đến giờ vẫn còn thiếu nhiều năm nay”.

Bruno Fernandes (phải) hoàn toàn im tiếng khi đối đầu De Bruyne của Man City AFP

Khi còn thi đấu cho M.U, cựu danh thủ Eric Cantona đã giúp “Quỷ đỏ” thành Manchester có 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 2 Cúp FA và 3 danh hiệu Siêu cúp Anh.

Vì vậy, cũng theo Roy Keane: “Nếu M.U vẫn chỉ dựa vào Bruno Fernandes thì khó làm nên chuyện, vì tầm vóc cầu thủ này không có cửa so sánh với Eric Cantona từng tạo ra sức ảnh hưởng rất lớn. Do đó, để hướng tới các ngôi vô địch, M.U phải có thêm 1 hoặc 2 cầu thủ ngôi sao nữa trong đội hình, cần một tâm lý thật vững vàng và đủ tự tin giành chiến thắng ở những trận đấu then chốt như trước Man City hôm nay”.

Bruno Fernandes hiện thi đấu cho M.U tổng cộng 47 trận, ghi 27 bàn và có 17 pha kiến tạo thành bàn, nhưng ở trận gặp Man City rạng sáng 7.1 trên sân Old Trafford đã thể hiện quá nhạt nhòa và bị báo chí Anh chấm chỉ có 6 điểm, vì thường xuyên để mất bóng, không tạo cơ hội nào đáng kể cho đội nhà khả dĩ ghi bàn…