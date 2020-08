De Bruyne: “Thật xấu hổ khi thua trận cầu như vậy”

Đúng như những gì HLV Guardiola lo lắng trước trận đấu, Lyon “không phải dạng vừa” sau khi đã loại Juventus . Đại diện nước Pháp đã chuẩn bị trận đấu rất tốt nên nhanh chóng nhập cuộc với thế chủ động và ghi bàn đầu tiên do công Maxwel Cornet, để kết thúc trận đấu với tỉ số 3-1. Manchester City đã trả giá rất đắt do không tận dụng tốt các cơ hội có được. Họ có đến 19 lần dứt điểm, nhưng chỉ ghi duy nhất 1 bàn do công De Bruyne. Trong các tình huống bị bỏ lỡ, thì pha bỏ lỡ của Sterling là khó tin khi anh sút lên trời khi đối mặt khung thành trống ở khoảng cách rất gần.