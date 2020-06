FIFA hào phóng chi khoản tiền “khổng lồ” cứu bóng đá thế giới sau đại dịch Covid-19

Ngoài ra, các liên đoàn thành viên cũng có thể đăng ký khoản vay cứu trợ Covid-19 trị giá 35% doanh thu lên tới tối đa 5 triệu USD mỗi khoản. Các liên đoàn đứng đầu các lục địa sẽ nhận được 2 triệu USD như một khoản trợ cấp, và cũng có thể xin vay thêm 4 triệu USD.

Úc và New Zealand sẽ đồng đăng cai World Cup bóng đá nữ 2023

Việc thành lập quỹ cứu trợ đã được FIFA công bố vào tháng 3, khi bóng đá trên toàn cầu bị tạm dừng do đại dịch Covid-19 lan rộng. Tổ chức có trụ sở tại Zurich (Thụy Sĩ) hồi tháng 4 đã quyết định chi 150 triệu USD tiền trợ cấp khẩn cấp cho các liên đoàn thành viên để giúp giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng do dịch bệnh. Ở diễn biến khác, FIFA cũng đã quyết định trao quyền đăng cai World Cup bóng đá nữ 2023 cho liên minh Úc - New Zealand.