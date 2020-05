FIFA hoãn và chờ hủy giải thưởng “The Best” năm 2020

Trong một tuyên bố hôm 15.5, người phát ngôn của FIFA nói rằng “không rõ liệu buổi lễ sẽ được sắp xếp lại hay không” và "quyết định và các phương án khác nhau đang được xem xét". Lionel Messi và Megan Rapinoe đã lần lượt giành giải thưởng nam và nữ cầu thủ hay nhất ở giải " FIFA The Best " năm ngoái. Bộ đôi này cũng đã được vinh danh tại “Quả bóng Vàng” 2019.

Theo tờ AS, các tiêu chí bình chọn sẽ “hỗn loạn” khi đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong độ, thành tích của cầu thủ do các giải đấu bị đình chỉ hoặc hủy và buộc phải cách ly xã hội thời gian dài. Thậm chí, ngay cả khi bóng đá trở lại trong thời gian tới, các ngôi sao hoặc ứng viên sáng giá cho các giải rất dễ dính chấn thương vì quá tải thể lực do phải thi đấu dồn lịch, di chuyển xa để chơi trên sân trung lập, cũng như thiếu cảm hứng trong các sân khán đài trống vắng…

Kể từ năm 2017, FIFA cho ra đời một giải thưởng “FIFA The Best” uy tín hàng năm song song với Ballon d'Or (do Tạp chí France Football tổ chức) để mở rộng hạng mục bình chọn như cầu thủ, đội bóng nam, nữ xuất sắc nhất, HLV, thủ môn, bàn thắng đẹp, người hâm mộ, Fair-play… Khác với Ballon d'Or, các hạng mục giải “FIFA The Best” sẽ được bầu chọn bởi nhà báo, HLV và đội trưởng tuyển quốc gia, đại diện người hâm mộ. Vì vậy, ngoài “FIFA The Best”, nhiều khả năng giải thưởng danh giá dành cho cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của năm (Ballon d'Or) có thể sẽ lần đầu tiên bị hủy trong lịch sử 64 năm hình thành.