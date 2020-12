Giải thưởng FIFA Xuất sắc nhất năm -The Best- sẽ trực tiếp trên Truyền hình FPT

Theo chủ tịch Gianni Infantino, FIFA The Best được thành lập nhằm ghi nhận công sức đóng góp của các cá nhân tiêu biểu trên phạm vi toàn cầu. Ông hy vọng, với việc các cầu thủ, HLV xuất sắc nhất được tôn vinh ở sự kiện thường niên này, bóng đá sẽ càng trở nên hấp dẫn hơn, ý nghĩa hơn đối với người hâm mộ.

Do những yếu tố bất khả kháng về tình hình đại dịch Covid-19 , lễ trao giải năm nay sẽ chỉ được tổ chức như một sự kiện ảo. Tại Việt Nam, Truyền hình FPT là đơn vị sở hữu bản quyền lễ trao giải cá nhân danh giá bậc nhất làng bóng đá thế giới này. Lễ trao giải FIFA The Best 2020 sẽ được phát và bình luận tiếng Việt trên mục Trực tiếp của Truyền hình FPT và ứng dụng di động Foxy vào ngày 18.12. Ngoài ra, đại diện Truyền hình FPT cũng cho biết, lễ trao giải Globe Soccer Awards 2020 diễn ra tại Dubai vào ngày 27.12 sắp tới cũng sẽ được phát sóng trực tiếp duy nhất trên hệ thống Truyền hình FPT.